Окръжният съд в Кюстендил постанови 16-годишна присъда „лишаване от свобода“ за 51-годишен мъж, признат за виновен за убийство, извършено по особено жесток за жертвата начин.

Случаят е от периода края на октомври и 6 ноември 2023 година, според съда престъплението е извършено в апартамент в квартал „Запад“ в Кюстендил. Жертвата е мъж от Кюстендил.

Подсъдимият ще изтърпи наказанието си при първоначален строг режим, като в присъдата е приспаднато времето, през което е бил в ареста след задържането му през ноември 2023 година.

Делото е разгледано от състав с председател съдия Николай Николов.

Решението е окончателно, след като не е било обжалвано или протестирано.