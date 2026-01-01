Русия е атакувала Украйна през нощта с дронове и ракети, насочени към южния град Одеса и Днепър в югоизточната част на страната, съобщиха днес украинските власти, цитирани от Ройтерс.

В Одеса дронове са поразили жилищни сгради, както и училище и детска градина, ранявайки 11-годишно момче и 59-годишен мъж, съобщи в приложението „Телеграм“ ръководителят на местната военна администрация Сергий Лисак.

Отделно трима души са ранени, след като Русия е ударила с ракети югоизточния украински град Днепър, съобщи в „Телеграм“ областният управител Александър Ханжа.

Ройтерс не можа да потвърди независимо докладите от бойното поле. И двете страни отричат ​​умишлените нападения срещу цивилни.

Междувременно агенцията съобщава, позовавайки се на руски медии, че Русия е прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона през последната седмица.

РИА Новости, използвайки данни от Министерството на отбраната, съобщи, че най-много дронове са били свалени на 13 и 17 май, съответно 572 и 1054 унищожени единици, предимно над европейска Русия.