DARA представи България с „Bangaranga“ и спечели юбилейното 70-о издание на „Евровизия 2026“ За първи път победител печели категорично вота и на журито, и на публиката.

След блестящата победа България ще е домакин на следващото издание на „Евровизия“. Сега социалните мрежи преливат от любов, поздравления и гордост, но само няколко месеца по-рано DARA не получи същата подкрепа.

Пътят на DARA към „Евровизия 2026“ не беше лесен.

В началото на февруари стана ясно, че DARA ще представи България на „Евровизия 2026“. Тя спечели с 31 точки - сбор от гласовете на зрителите и оценките на професионално жури. На второ място се класира Михаела Маринова, а на трето - Мона.

Последва вълна от реакции, сред които имаше и много негативни коментари за участието на DARA, които я разколебаха дали да се включи в конкурса.

DARA призна, че е обмисляла да се откаже заради силния стрес след конкурса за представител на България на "Евровизия 2026". Тя разказа, че решението ѝ да продължи е дошло след вълна от подкрепа от колеги, близки и фенове.

Тогава DARA отбеляза, че колебанието ѝ не е било породено от негативни коментари, а от сериозно напрежение, което се е отразило на физическото и психическото ѝ състояние.