Районният съд в Бургас наложи постоянен арест на съдебен заседател, обвинен в извършване на серия от измами чрез социалните мрежи, съобщиха от съдебната институция.

Обвиняемият Пламен Делев е достигал до пострадалите по интернет, представяйки се за авторитетна личност с висококвалифицирано образование от международни университети и богат опит в банковото дело. В социалните мрежи той се е представял и за магистрат - съдия в Окръжен съд - Бургас.

След спечелването на доверието на жертвите си обвиняемият е получавал чувствителна лична информация, след което е убеждавал пострадалите да теглят кредити. Позовавайки се на уж притежавана от него финансова експертиза, Делев е уверявал жертвите, че получените средства не подлежат на връщане.

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Към момента са установени 10 пострадали от цялата страна, а общата сума от измамите възлиза на около 150 000 евро. Само една от жертвите е изтеглила 21 кредита за обща сума от 50 000 евро.

Още двама пострадали са се свързали с прокуратурата в Бургас след сутрешния брифинг по случая с обвинения в измами съдебен заседател. Обвиняемият е принудил две жени да му преведат над 4000 евро, убеждавайки ги, че ще им помогне при имотна делба.

Определението на Районният съд подлежи на обжалване в тридневен срок.