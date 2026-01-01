Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България и имаме интерес да задълбочим сътрудничеството си с Баден-Вюртемберг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с делегация от федералната провинция, водена от Томас Щробъл, председател на Ландтага (парламента) на Баден-Вюртемберг.

Премиерът изрази готовност страната ни да участва в организирането на бизнес форум, на който водещи компании от федералната провинция, които все още нямат присъствие у нас, да се запознаят с инвестиционните възможности в България. Министър-председателят изтъкна и стремежа на българското правителство да подобри още повече условията за правене на бизнес в страната ни.

Премиерът Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България и отбеляза, че изборът на много компании да разширят присъствието си у нас е показател за потенциала на двустранното сътрудничество. Радев акцентира върху значението на инвестициите от Германия не само за високия стокообмен, но и с оглед на ефективния модел, на който те са носител, за отношенията между държавата, бизнеса и обществото.

В хода на срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие в различни сфери, с акцент върху отбранителната индустрия. Премиерът Радев даде редица примери за сътрудничество между България и Германия, сред които проектът за многофункционалните модулни патрулни кораба за Военноморските сили, както и партньорството с „Райнметал“.

Образованието и науката, културата и туризма също бяха откроени като перспективни сфери за взаимодействие. Акцент беше поставен върху взаимните ползи от задълбочаване на сътрудничеството в сферата на дуалното обучение. В хода на срещата в Министерския съвет беше отбелязано и значението на големия брой българи, които живеят и учат в Германия и които се явяват още един своеобразен мост на приятелство между двете страни.