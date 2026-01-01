Апелативният съд в Бургас е насрочил открито заседание за разглеждане на мярката за неотклонение, заемащ длъжността ръководител на звено към „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, район Несебър.

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Той е обвинен в това, че в качеството си на длъжностно лице е поискал и приел нерегламентиран дар - парична сума в размер на 8000 евро. Според държавното обвинение сумата е била получена лично от него на 26 юни 2026 г. в село Кошарица, за да извърши действие по служба - издаване на разрешение за присъединяване и свързване на частен имот към водопреносната и канализационната мрежа в населеното място.

Припомняме, че разследването срещу ръководителя на звено „ВиК-Несебър“ стартира в края на юни 2026 г. след подаден сигнал от собственик на имот.

Според данните от МВР и прокуратурата незаконната схема функционирала като устойчива практика: гражданите, които подавали документи за законно присъединяване към мрежата (услуга с официална такса от едва около 50 евро), били пренасочвани от гишетата директно към ръководителя на звеното. Вместо стандартната административна процедура, от гражданите били изисквани суми между 5000 и 10 000 евро в зависимост от имота и социалния статус.

Той бе задържан в края на месец юни при специализирана полицейска операция, проведена с използването на специални разузнавателни средства. Той е бил арестуван в служебен автомобил на „ВиК“ ЕАД минути след като е приел сумата от 8000 евро под формата на предварително обработени (белязани) банкноти.

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При последвалите претърсвания в жилището му разследващите откриват допълнително сумата от около 33 000 евро в брой, както и тефтери с имена и техническа документация за ВиК присъединявания.

Първоначално Окръжният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Настоящото заседание в Апелативния съд е следващата инстанция, пред която ще бъде окончателно решено дали обвиняемият ще остане за постоянно в ареста до приключване на съдебното производство.