Бургаският апелативен съд освободи срещу парична гаранция директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев, който беше задържан преди седмица при акция на ГДБОП. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ на дружеството Илчо Боев ще бъде под домашен арест с електронно наблюдение.

Мирчев беше арестуван заедно с още над 10 души, сред които и ръководни служители на държавното дружество. Част от задържаните впоследствие бяха разпитани и освободени.

Според разследващите групата е действала по добре организирана схема за източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивни ремонти на кладенци и сондажи. Случаят дойде само седмица след друга мащабна акция в Бургаска област, при която при получаване на подкуп от 8000 евро беше задържан директорът на ВиК - Несебър.

Мирчев оглави ВиК - Бургас през 2023 г., когато наследи на поста дългогодишния директор инж. Ганчо Тенев.

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По-рано защитата на Мирчев заяви, че липсват достатъчно доказателства, които да налагат най-тежката мярка. „Смятаме, че трябва да се постанови по-лека мярка и че доказателствата не са за задържане под стража“, каза адвокат Галина Колева.

Попитана защо защитата смята, че липсват доказателства за фиктивните сондажи, тя отговори: „Защото така сме преценили адвокатите, че няма такива доказателства“.

По думите ѝ защитата тепърва ще настоява за назначаването на експертизи, тъй като разследването е в начален етап. Тя подчерта, че позицията на клиента ѝ е, че сондажите действително са били извършени.

В същия дух се изказа и адвокат Пламен Найденов - защитник на Илчо Боев. Според него към момента няма изготвена техническа експертиза, която да установява дали твърдените нарушения действително са извършени.

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„В моята практика за първи път виждам да се настоява за най-тежката мярка за неотклонение спрямо двама души преди изготвянето на такава експертиза“, заяви Найденов.

Той подчерта, че въпросите дали действително са извършени сондажите и почистването им са строго технически и могат да бъдат изяснени единствено от вещи лица – хидроинженери и специалисти по водно строителство.

„Свидетелите могат да твърдят всичко, но когато вещото лице отиде на място и извърши проверка, именно това е обективното знание, което следва да бъде представено пред съда“, допълни адвокатът.

По отношение на ролята на Илчо Боев защитата посочи, че той няма отношение към приемането на извършените строително-монтажни дейности. „Неговата работа не е да приема извършената работа, а да обработва документите. След като дейността бъде констатирана от началника на съответния район, хидроинженера и представител на изпълнителя, документите постъпват при него“, обясни Найденов.