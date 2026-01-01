Средната възраст на служителите в Министерството на външните работи (МВнР) е 49 години. Това заявява ресорният министър Велислава Петрова в отговор на въпрос от депутата от парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева за това „какъв е възрастовият профил на служителите в МВнР, колко души се очаква да придобият право на пенсия до края на 2030 г. и в тази връзка какви мерки се предвиждат за осигуряване на професионалния и кадрови потенциал на министерството”. Въпросът и отговорът са публикувани на сайта на Народното събрание.

Сачева уточнява, че към 31 декември 2025 г. публичните данни показват, че в МВнР работят 83 служители с придобито право на пенсия, а през 2026 г. още 26 служители се очаква да придобият такова.

От началото на 2027 г. до края на 2030 г. се очаква 109 служители да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отговаря външният министър. Тя обяснява, че в министерството два пъти в годината се провежда конкурс за назначаване на длъжност „стажант-аташе" с цел осигуряване на професионалния и кадрови потенциал на дипломатическата служба.

Съобразно нуждите на службата се провеждат и редица конкурси за назначаване на експерти, както за такива с опит, така и за служители без професионален опит, но имащи желание за развитие в областта на външните работи и международните отношения, добавя тя. Министерството на външните работи непрекъснато се стреми да подобрява и да осигурява професионалния и кадрови потенциал на дипломатическата служба.

На 5 март 2026 г. е последният обявен общ конкурс за назначаване на 20 щатни бройки на длъжност „стажант-аташе“ в Министерството на външните работи, се посочва в сайта на министерството.

Стартовата заплата на начинаещ дипломат - стажант-аташе в процес на обучение е 818 евро бруто, каза на 29 юни 2026 г. за БТА по време на мирен протест на служителите външно министерство дипломатическият служител втора степен в дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ в Министерството на външните работи (МВнР) и председател на Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба Добрин Станев. Протестът бе по повод предвиждани промени, засягащи държавните служители.