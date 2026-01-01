14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия от село Константиново и нейния пастрок, който я отвлече. Полицията във Варна провери сигнал за забелязан мъж в района на село Величково, но се оказа, че той не е издирваният Асен Симеонов, съобщиха от ОДМВР – Варна, предаде 24 часа.

Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди е изчезвал с дни

Доброволци, участващи в акцията сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да изминава много километри в пресечена и горска местност. Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов, предава БНТ.

Нови кадри разкриха последните движения на Наталия и Асен Симеонов (ВИДЕО)

Боян Доцев, доброволец: "Предната вечер го гонихме във Величково също, като е минал покрай наш доброволец, разпознат е напълно - по начин, по който си служи с фенерчето, по начина, по който бяга, прийомите, с които си служи са идентични. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия е скрита някъде, не се знае в какво състояние. Може да е в местен водопад, пещера, изоставена къща."

От полицията уточняват, че само до 10 юли чрез Единния европейски номер за спешни повиквания 112 са получени 69 сигнала, свързани със случая. Информация постъпва и директно в структурите на МВР.

В издирвателната операция участват служители от различни звена на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Действията се координират с други държавни институции, служби и представители на местната власт, като се използват специализирана техника и технически средства.

От ОДМВР – Варна уверяват, че при потвърдена информация или развитие по случая обществеността ще бъде своевременно информирана.

Наталия беше изведена от дома ѝ през нощта на 30 юни от 40-годишния Асен Симеонов.

На 1 юли за 11-годишната Наталия беше активиран и Amber alert. Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. Посочва се, че Наталия е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см. При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. Обяснено е, че за последно е видяна на 30 юни в в района на село Константиново, област Варна.

Добавена е и снимката на Асен Симеонов. Посочено е, че е с детето. Мъжът е на 40 години, висок око 170 см, късо подстриган, едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.