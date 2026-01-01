Проблемите на италианското летище в Катания, причинени от изригванията на вулкана Етна в разгара на летния ваканционен сезон, продължават и през днешния ден, информира италианското издание „Куотидиано национале“.

Операторът на най-голямото летище на остров Сицилия „Сочиета аеропорто Катания - Ессе А Чи (Societa Aeroporto Catania -SAC) реши да преустанови пристигащите полети до 21:00 ч. (22:00 часа българско време), като удължи срока на ограничението, който първоначално беше до 17:00 ч. (18:00 часа българско време).

Причината е продължаващото изхвърляне на вулканична пепел, образувана вследствие на активността в кратера Вораджине на вулкана.

Изригването на Етна продължава, полетите към Катания са спрени

Най-активният вулкан в Европа изхвърля големи количества пепел и горещи скални отломки от петък. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология (INGV) от два отвора на височина 2360 и 2750 метра се стичат гъсти потоци лава.

През нощта на височина около 1900 метра се е отворил нов вулканичен отвор.

Етна се издига на повече от 3300 метра над морското равнище и се наблюдава внимателно заради честите си изригвания.

Въздушният транспорт на острова е нарушен вече за пети пореден ден в разгара на туристическия сезон, като авиационните власти вземат решения за движението на полетите в кратки срокове. В момента летище „Катания“ е под най-висока степен на тревога - червен код.

Пътниците се опитват да се прехвърлят към летището в Палермо. Много туристи в Сицилия са принудени да удължат престоя си, а местата за настаняване на острова са напълно резервирани. Някои от тях спят на летището.

„През тези три дни, докато активността на Етна оказваше сериозно влияние върху въздушния транспорт в Сицилия, а летище Катания трябваше да се справя с множество отклонени и пренасочени полети, Палермо за пореден път успя да покаже способността си да приема пътници и да реагира при извънредни ситуации“, заяви кметът на града Роберто Лагала.

Вулканът Етна изригна, докато скиори карат по склоновете му (ВИДЕО)

Летище „Фалконе - Борселино“ в Палермо положи извънредни усилия в особено деликатен период като летния сезон, когато и без това работи при много висока натовареност. През тези дни около 100 полета бяха отклонени от Катания към Палермо, а 90 полета, които първоначално трябваше да излетят от Катания, бяха пренасочени за излитане от Палермо“, каза Лагала.

Според него тези данни показват мащаба на положените усилия, но преди всичко огромната работа, необходима за възможно най-доброто управление на извънредната ситуация и за ограничаване на неудобствата за хиляди пътници.