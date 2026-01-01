Полетите, пристигащи на летище Катания в Сицилия, бяха преустановени днес до 18:00 ч. българско време, след като вулканична пепел от вулкана Етна се разпространи във въздушното пространство около летището, съобщи летищният оператор Ессе А Чи (SAC), цитиран от Ройтерс.

Вулканът Етна, който се извисява над източното крайбрежие на Сицилия, е един от най-активните в света и често нарушава въздушния трафик в Катания, главното летище на острова и петото най-натоварено летище в Италия по пътнически трафик.

Етна изригна в нощта между четвъртък и петък, а в събота входящите полети на летището в Катания бяха преустановени през по-голямата част деня.

„Тъй като ситуацията значително влияе на полетите, на пътниците се препоръчва да проверят статуса на полета си, преди да се отправят към летището“, съобщи компанията в изявление.

„Ситуацията се следи постоянно и ще бъдат предоставяни допълнителни актуализации в зависимост от развитието на вулканичната активност и метеорологичните условия“, пише още съобщението на оператора.

Последната еруптивна фаза на най-високия вулкан в Европа продължава от кратери на надморска височина 2750 метра и 2360 метра и захранва няколко потока от лава, създавайки обширни лавови полета, съобщи италианският Национален институт по геофизика и вулканология (INGV).

Предупреждението за вулканична активност на института остава на най-високото червено ниво на тревога, което показва продължаваща опасност за самолетите от емисии на пепел.