България поведе с 2:0, но допусна обрат и загуби с 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15) от Германия на осминафиналите на Европейското първенство по волейбол пред 12 198 зрители в „Арена 8888 София“.

Мачът продължи над два часа и половина, а Германия успя да обърне развоя, след като българите имаха сериозно предимство.

В първия гейм двата отбора си размениха водачеството, но България направи силна серия в края и затвори частта с 25:21.

Втората част отново започна добре за домакините. Германия успя да се доближи до 19:20, но България отговори с важни точки и след грешка на съперника поведе с 2:0 – 25:21.

Третият гейм се разви по-различно. Германия постепенно пое инициативата и от 15:18 увеличи преднината си до 22:17. България опита да се върне в играта, но гостите затвориха частта с 25:19.

В четвъртия гейм двата тима отново се движеха точка за точка. Германия направи ключов пробив при 20:18 и стигна до 24:23. България изравни след грешка на съперника, но видео чалъндж промени решението и Германия спечели с 25:23, пращайки мача в тайбрек.

В решаващия пети гейм България успя да изравни при 5:5, но Германия отново поведе и стигна до 14:11. Домакините спасиха първия мачбол, но след грешка от сервис Германия затвори мача с 15:12.

Александър Николов беше най-резултатен в мача с 23 точки, а Аспарух Аспарухов добави 13. За Германия Ерик Рьорс завърши с 20 точки, Антон Бреме с 14, а Кристиан Бранд с 13.

Така България приключва участието си на Европейското първенство с четири победи и две загуби, без да успее да достигне до Топ 8 за втори пореден турнир.