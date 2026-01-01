​Заместник-кметът и секретарят на Община Кърджали са били задържани за срок до 24 часа, каза кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който уточни, че задържането е станало вчера и по негова информация продължава и днес.

Става въпрос за един от заместниците му и секретаря на общината. По думите на кмета, двамата са отведени от сградата на общинската администрация за разпит по сигнал, подаден от бившата управителка на общинското предприятие „Обредни дейности“. По думите на Мюмюн, тя е била дисциплинарно уволнена заради неизпълнение на служебните си задължения, след което е завела дело, което е изгубила на две инстанции.

Съмнения за длъжностно престъпление: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн отведен за разпит

От Областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха за медиите, че трима служители на Община Кърджали са задържани по проверка за принуда. Сигналът е бил за упражняван натиск върху бивш служител на Община Кърджали. В него се твърди, че оказваната принуда е да бъдат подадени документи за освобождаване от работа. По случая за срок до 24 часа по Закона за МВР са задържани трима служители, които имат отношение към образуваната проверка.

Двама от тях са на ръководни позиции и са приведени в помещение за задържане, третият е със заповед за времето, през което е било ограничено придвижването му. Материалите по случая са по чл.143 от Наказателния кодекс за принуда чрез злоупотреба с власт и са изпратени в компетентната прокуратура, посочиха още от пресцентъра на полицията.