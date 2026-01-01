До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

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Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено, както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалната интернет страница на ЦИК.

Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от ЦИК.

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До 3 октомври 2026 г. с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място.