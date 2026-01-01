Със сигурност няма да гласувам за Йотова и за много други кандидати. Илияна Йотова е моят идеологически противник. Създал съм ГЕРБ, за да победя БСП. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Пазарджик на мероприятие с младежи от партията, озаглавено "Новите умове". Той допълни, че към момента никой не се е обръщал към ГЕРБ за подкрепа в президентската надпревара.

"Историята е хубаво нещо и трябва да се помни. Преди пет години ГЕРБ издигна кандидат за президент. Тогава нашите приятели от ПП-ДБ подкрепиха госпожа Йотова. Вече имаме и прецедент в България - когато президентът Румен Радев реши да прави друго, например да става премиер, и вицепрезидентът пое неговата роля на президент. Не се усмихвайте, това вече се е случило в България, не е хипотеза", коментира Борисов. "Трябва да сме много внимателни към президентските двойки. Аз съм научен, ако не мога да помогна на някого, да не му преча. Непоискана помощ не се дава, защото винаги след това се обръща срещу теб", посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него начинът, по който хора, свързани с инициативния им комитет, се появяват в публичното пространство, може да навреди на двойката. "Гласувал съм за Андрей Гюров да стане голям началник, но сега няма да му навредя", заяви той.

Бойко Борисов обясни, че подкрепата на членове на ГЕРБ на конкретна кандидат-президентска двойка е продиктувано от лични и професионални контакти, а не на организирана партийна подкрепа. „Още не са започнали изборите и тази мръсна кампания започна със страшна сила. Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години“, коментира той.

Лидерът на ГЕРБ изрази силни съмнения относно сигурността на машинното гласуване и предупреди, че настоящата организация на вота крие рискове от ниска избирателна активност. Пред журналисти в Пазарджик той подчерта, че моделът с възможност за избор между хартия и машина от последните избори трябва да се запази.

„В Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск каза, че не им вярва, защото лесно се манипулират“, посочи Борисов. Той критикува практиката за разчитане предимно на машинен вот, при който според него се пренебрегва реалната воля на гражданите.

„На последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините... Аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, че е изтекъл гаранционният срок, сега ще ходят с отвертките да ги пипат... Не им вярвам!“, заяви категорично лидерът на ГЕРБ.

По думите му скептицизмът сред хората, особено в по-малките населени места, директно влияе върху желанието им да гласуват: „И това ще натисне надолу избирателната активност, ще видите, защото хората не искат.“

Лидерът на ГЕРБ говори и за случая с помилването на лице от Илияна Йотова като вицепрезидент през 2022 г. "Още преди години повдигнахме темата, но защо чак сега придоби такова значение? Преди Йотова и Радев помилваха, а срещу нас се обединяваха и правеха вотове на недоверие, за да не влезем в еврозоната" коментира Бойко Борисов.

Той каза още, че притеснението му към машинното гласуване се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, не вярват на машините, защото лесно се манипулират.