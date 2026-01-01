Най-малко 4 души загинаха при израелски въздушен удар рано тази сутрин по жилищен блок в град Газа, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че израелската армия не е направила още коментар относно инцидента.

САЩ посредничиха за сключването на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа миналата година, но преговарящите не постигнаха съгласие по условията за разоръжаване на палестинското ислямистко движение „Хамас“ и за изтеглянето на израелските войски от крайбрежния анклав.

Израел, който казва, че „Хамас“ се превъоръжава и извършва нови атаки в нарушение на споразумението за спиране на огъня от октомври, засили ударите си срещу палестинското движение в последните седмици.

„Хамас“ отрича да се опитва да извършва атаки или да възстановява арсенала си, като обвинява Израел, че подкопава споразумението за прекратяване на огъня за ивицата Газа.

Здравните власти в Газа съобщиха, че най-малко 1400 палестинци са били убити при израелски удари след влизането в сила на споразумението през октомври миналата година.

Израел твърди, че четирима израелски войници са били убити от палестински бойци в ивицата Газа за същия период.