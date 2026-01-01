Националният етнографски музей продължава инициативата „120 години – 120 минути в НЕМ“ за трети пореден месец.

Заради големия интерес и положителния отзвук инициативата на Националния етнографски музей „120 години – 120 минути в НЕМ“ ще продължи и през октомври.

През целия месец посетителите ще могат да разглеждат експозиционните зали на музея със свободен вход всяка събота и неделя от 10:00 до 12:00 часа.

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Безплатният вход е валиден за всички категории посетители в посочения часови диапазон. Инициативата ще се проведе на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 октомври 2026 г.

Всеки уикенд посетителите ще имат възможност да се потопят в атмосферата на Националния етнографски музей и да се докоснат до богатството на българската етнография.

Експозициите представят традициите, обичаите и бита на българите от различни исторически периоди и региони на страната, предоставяйки възможност за среща с културното наследство на България.