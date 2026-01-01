Всеки път, когато плащате на касата или онлайн, част от стойността на покупката може да се върне при вас под формата на кешбек, точки или отстъпка. Поотделно сумите изглеждат малки, но за една година могат да се натрупат. Колко точно ще получите обаче зависи от условията на конкретната програма, таваните, изключените плащания и таксите по картата, предава сайтът Pariteni.bg.

Много хора възприемат тези програми като досадни известия в банковото приложение. Други ги гонят толкова усърдно, че накрая харчат повече, отколкото си връщат. При разумно използване бонусите могат да намалят част от обичайните разходи, без да променят списъка ви за пазаруване. За да има смисъл обаче, трябва да знаете как работят отделните програми, къде са таваните им и кои покупки изобщо не се броят.

Трите нива на връщане

Кешбекът не идва от едно място. Има три отделни източника и всеки работи по свои правила. Когато ги разберете поотделно, ще видите и къде могат да се наслагват.

Ниво 1: Лоялната карта на търговеца



Това е най-познатото ниво – картата или приложението на веригата супермаркети, бензиностанцията, дрогерията или аптеката. Тук отстъпката идва директно от търговеца. Понякога е намаление на касата, понякога са натрупани точки, а понякога персонални оферти за конкретни продукти.

Предимството е, че отстъпката е веднага видима и не зависи от начина на плащане. Недостатъкът е, че обикновено важи само в една верига. Освен това най-изгодните оферти често са за продукти, които търговецът иска да продаде, а не непременно за тези, от които имате нужда.

Как да я използвате разумно: регистрирайте се в програмите на местата, където и без това пазарувате редовно. Колекцията от двайсет лоялни карти на вериги, в които влизате веднъж годишно, не носи нищо освен претрупан портфейл.

Ниво 2: Банковата карта

Второто ниво е плащането с карта, която връща процент от сумата. Връщането може да е директно в евро по сметката или под формата на точки, които после превръщате в пари.

Тук има няколко неща, които често се бъркат:

Кешбек има и при дебитни, и при кредитни карти. Разликата е важна: при дебитната карта харчите наличните си средства, а при кредитната използвате кредитен лимит и трябва да следите срока за погасяване, лихвата и таксите.

Гледайте ефективното връщане, не рекламния процент. Ако бонусът важи само за отделни категории, до определена сума или след достигане на минимален оборот, реалният процент върху всичките ви покупки може да е много по-нисък.

Таванът е решаващ. След достигането му допълнителните покупки не увеличават бонуса, дори на екрана да продължава да стои същият рекламиран процент.

Ниво 3: Кешбек порталите и приложенията

Третото ниво е най-малко познато. Кешбек порталите са сайтове или приложения, през които влизате в онлайн магазин. Магазинът плаща на портала комисиона за доведения клиент, а порталът връща част от нея на вас.

Процентите тук могат да са осезаемо по-високи, отколкото при банковата карта. Най-щедри обикновено са при дрехи, козметика, техника и резервации за пътувания. Има обаче едно важно ограничение: порталите работят почти изцяло за онлайн покупки. Седмичното пазаруване в квартален супермаркет рядко минава през тях.

Как се наслагват нивата – и къде не

Теоретично една покупка може да мине през трите нива едновременно. Пазарувате онлайн през кешбек портал, ползвате регистрацията си в програмата на магазина и плащате с карта с кешбек. На практика това е възможно най-вече при онлайн покупките.

При ежедневното пазаруване в магазин реалната комбинация е две нива – лоялна карта на търговеца плюс банкова карта. Затова е важно да не събирате на едно място процентите от различни категории покупки. Високият процент от портал за маратонки не важи за хляба и млякото.

Колко реално печелите: сметката е по-важна от процента

Самият процент кешбек почти нищо не ви казва. За да разберете дали една програма е изгодна, трябва да знаете четири неща: какъв е процентът, върху кои покупки се начислява, има ли таван и какви такси плащате за картата или пакета. Ето как всяко от тях променя сметката.

Таванът сваля рекламирания процент

Да кажем, че картата връща 1% кешбек, но максимум 10 евро на месец. Това означава, че след покупки за 1000 евро в рамките на месеца вече сте достигнали тавана. Ако похарчите 1500 или 2500 евро, бонусът пак ще остане 10 евро. Рекламираният 1% реално се превръща в 0,67% при 1500 евро разходи и в 0,4% при 2500 евро.

Същото важи и за тавана за единична покупка. Покупка за 1200 евро при рекламиран 2% кешбек би означавала 24 евро. Ако обаче правилата ограничават бонуса за една трансакция до 10 евро, ще получите 10. Затова, ако планирате голям разход с очакване за конкретен бонус, проверете тавана преди плащането, а не след него.

Минималният оборот може да обърне сметката

Някои програми не изплащат натрупаните точки или кешбек, ако не достигнете определен оборот за отчетния период. Бонусът се натрупва с всяка покупка, но се изплаща чак след като минете прага.

Пример: натрупали сте точки, равни на 25 евро, но условието е да направите покупки за поне 3000 евро за шест месеца. Ако останете на 2950 евро, може да не получите нищо. Изкушението тогава е да „доплатите“ с нещо, което не ви трябва. Не го правете: ако похарчите 50 евро за ненужна покупка, за да получите 25 евро бонус, сте на минус.

Точките имат смисъл само в евро

„Една точка за всяко похарчено евро“ звучи добре, но не казва почти нищо. Важният въпрос е колко евро получавате срещу натрупаните точки.

Ако програмата дава по една точка за евро и 100 точки се превръщат в 0,50 евро, реалното връщане е 0,5% от похарченото. Ако 100 точки струват 1 евро, връщането е 1%. Затова не сравнявайте програмите по броя точки, а по евровата им стойност.

След това проверете още три неща: как се усвояват точките (автоматично, ръчно през приложението или след достигане на праг), имат ли срок на валидност и какво става с тях при закриване на картата или при просрочие. Ако точките изтичат, не ги третирайте като пари, докато не ги използвате. Натрупани 30 евро „на хартия“ не са спестени 30 евро, ако след няколко месеца се занулят.

Таксата: гледайте само допълнителния разход

Ако за картата или банковия пакет плащате например 5 евро месечно, годишният разход е 60 евро. При 80 евро кешбек за година реалната ви полза не е 80, а 20 евро.

Не винаги обаче цялата такса трябва да се приписва на кешбека. Ако така или иначе бихте ползвали същия пакет заради други услуги, сметката е друга. Сравнявайте с очаквания бонус само допълнителния разход, който правите заради конкретната карта или програма.

Голям процент върху малко покупки срещу малък процент върху всичко

Оферта за 10% кешбек изглежда по-впечатляващо от постоянен бонус от 1%. Ако обаче първата важи само веднъж и максимум върху покупка от 50 евро, печалбата ви е 5 евро. Постоянен по-нисък процент върху разходи, които така или иначе правите всеки месец, може да донесе повече.



Затова правилният въпрос не е „Коя програма дава най-висок процент?“, а „Колко евро реално ще получа от моите обичайни разходи след всички тавани и такси?“

Пример: какво може да върне едно обичайно домакинство

Да сглобим всичко в една примерна сметка. Процентите са илюстративни и умишлено консервативни, а реалните условия зависят от конкретните търговци и банки.



Домакинството харчи около 400 евро месечно в супермаркети и ползва лоялната карта на веригата. При реална отстъпка от около 2% това прави около 95 евро годишно. За гориво отиват около 150 евро месечно и при 2–3% от картата на бензиностанцията се връщат около 45 евро. С банкова карта с 1% кешбек и таван от 10 евро месечно семейството плаща около 850 евро на месец, тоест остава под тавана и получава около 100 евро годишно. Около 1000 евро годишно онлайн покупки минават през кешбек портал и при около 5% носят още 50 евро. Една голяма планирана покупка съвпада с банкова кампания и добавя около 40 евро.



Общо това са около 330 евро годишно – без допълнителни покупки и без промяна на навиците. От тях трябва да извадите допълнителните такси по картата, ако има такива.



Сумата расте при по-високи разходи, когато двама възрастни имат собствени карти с отделни тавани, или когато пътуванията и по-големите онлайн покупки минават през портал. Няколкостотин евро годишно са реалистична цел за активно домакинство, но не са автоматичен резултат.

Какво още пише в ситния шрифт

Таваните, точките и таксите са най-видимите условия. Има обаче още няколко, които мнозина откриват едва когато бонусът не пристигне.

Изключените плащания

Кешбекът обикновено е свързан с покупка на стока или услуга, а не с всяко движение на пари през картата. Затова преводи, захранване на други сметки или портфейли, погасяване на задължения, теглене в брой, покупка на валута или финансови активи често са извън бонусната схема.



Тук има и по-неочевиден капан: системата разпознава плащането по начина, по който е категоризиран търговецът. Ако програмата дава бонус само за определена категория, една покупка може да не бъде призната, ако търговският обект е отчетен с друг код. Затова при категории като „гориво“, „ресторанти“ или „пътувания“ гледайте не само какво сте купили, а и как програмата определя допустимия търговец.

Капризите на кешбек порталите

При порталите има няколко особености, които е добре да знаете предварително:

Покупката трябва да бъде проследена. Порталът трябва да разпознае, че сте влезли в магазина през неговия линк. Настройки за поверителност, блокиращи разширения, отваряне на друга рекламна връзка или прекъсване на сесията могат да попречат на проследяването. Най-сигурно е да активирате кешбека непосредствено преди покупката и да завършите поръчката в същата сесия.

Кешбекът не идва веднага. Обикновено той стои като „очакван“, докато изтече срокът за връщане на стоката. Това може да отнеме седмици, понякога и месеци.

Връщането на стока намалява или анулира кешбека. Ако върнете цялата поръчка, бонусът обичайно отпада. При частично връщане се преизчислява спрямо окончателно платената сума.

Има минимален праг за изплащане. Често трябва да натрупате определена сума, преди да можете да изтеглите парите.

Плащате и с данни

Лоялните програми имат и маркетингова цел. Търговците могат да получават информация за това какво, кога и колко купувате, и да я използват, за да ви предлагат персонализирани оферти. Това не е непременно проблем, но е добре да го знаете. Прочетете какви съгласия давате при регистрация и откажете тези за маркетинг, които не са ви нужни.

Кредитна карта с кешбек: кога сметката излиза

Най-голяма полза от кешбека има, когато погасявате използваната сума така, че да не плащате лихва. Ако оставяте непогасен баланс, лихвеният разход може бързо да намали или изцяло да изяде натрупания бонус.



Лихвата по кредитните карти е многократно по-висока от процента кешбек. Затова дори няколко месеца с неплатен остатък по картата лесно изяждат целия бонус за годината – и отгоре. При такъв сценарий финансовата полза от кешбека може да изчезне.

Цялата годишна сметка изглежда така:



Реална годишна полза = получен кешбек − допълнителни такси по картата − платени лихви − разходи, направени само заради бонуса



Ако сте получили 80 евро кешбек, а допълнителните такси по картата са 48 евро, реалната полза е 32 евро. Това е реалната полза, ако през годината не сте платили лихви.

Минималната вноска не е пълно погасяване

Това е най-честото недоразумение. Минималната вноска ви позволява да обслужвате задължението, без да изпадате в просрочие. Тя обаче обикновено не е достатъчна, за да запазите безлихвения режим. Остатъкът започва да се олихвява и ползата от кешбека бързо намалява.



Гратисният период също не работи еднакво при всички продукти. При някои карти обхваща само покупки, при други може да включва и други операции.



Проверете в договора три неща: за кои трансакции важи гратисният период, колко е дълъг и каква сума трябва да погасите, за да не се начисли лихва.

Как да го направите на практика

Плащайте с картата само разходи, които вече са в бюджета ви. Ако покупката не би минала с дебитната карта, не трябва да минава и с кредитната.

Настройте автоматично погасяване на пълната сума, ако банката предлага такава услуга. Така не зависите от паметта си.

Следете датата на извлечението и падежа. Една пропусната дата е достатъчна, за да започне да тече лихва.

Проверете отделно условията за теглене в брой. При кредитните карти то може да има различни такси и различен режим на олихвяване от покупките, а често не участва и в бонусната програма. Затова не приемайте автоматично, че условията за плащане на ПОС важат и за банкомат.

Ако не искате изобщо да ползвате кредитен лимит, има и дебитни карти с бонусни програми. При тях няма кредитно задължение и рискът от лихви отпада. За тях обаче важат същите въпроси за тавани, допустими покупки, точки и такси.



Ако вече имате натрупано задължение по кредитна карта и се чудите как да се справите с него, вижте:

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

Промоционалните кампании: къде е истинският бонус

Временните кампании често дават в пъти по-висок процент от постоянната програма, но почти винаги с по-тесни условия. Често трябва да се активират – с бутон в приложението или с регистрация, иначе плащането минава като обикновено. Важат за ограничен период и обикновено имат отделен таван. Обвързани са с конкретни категории – гориво, ресторанти, техника, пътувания, онлайн покупки. Затова високият процент никога не бива да се гледа отделно от максималната сума, която реално може да бъде върната.



Най-добрият начин да ги използвате е не да ги търсите случайно, а да ги съчетавате с покупки, които вече сте планирали. Ако знаете, че скоро ще сменяте гумите или ще купувате домакински уред, проверете дали в момента няма кампания за тази категория. Ако няма, понякога си струва да изчакате малко. Ако обаче отлагате необходима покупка твърде дълго само заради бонуса, рискувате да платите повече другаде.



Отделете няколко минути в началото на всеки месец за раздела с оферти в мобилното банкиране и в приложенията на търговците, които ползвате. Това е достатъчно, за да не изпуснете нищо важно.

Клопката „харча, за да спестявам“

Кешбекът е полезен, когато намалява цената на покупка, която така или иначе сте планирали. Проблемът започва, когато самият бонус ви подтиква към по-голям или непланиран разход. Бонусите лесно създават усещане за печалба и могат да подтикнат към по-голям разход.



При оферта за 10% или 15% кешбек вниманието лесно остава върху сумата, която ще се върне, а не върху общата цена. Затова си заслужава да запомните едно просто правило:



Ако купите нещо за 100 € само защото има 10% кешбек, не сте спечелили 10 €. Похарчили сте 90 €, които иначе нямаше да дадете.



За да остане кешбекът инструмент за спестяване, а не повод за излишни покупки, следвайте два принципа.

Пазарувайте по предварителен списък

Кешбекът трябва да бъде следствие от покупката, а не причина за нея. Ако продуктът не е бил в списъка ви, преди да видите офертата, най-вероятно нямате нужда от него. Добра проверка е въпросът: „Бих ли го купил днес, ако нямаше никакъв бонус?“ Ако отговорът е „не“, затворете приложението.

Сравнявайте крайната цена

Магазин с 5% кешбек може да е по-скъп от друг магазин без никакви бонуси. Същото важи и за „изгодните“ пакети в супермаркета, в които количеството е по-голямо, отколкото ви трябва. Винаги гледайте нетната сума, която реално плащате след всички отстъпки, а не процента.



Има и по-тиха форма на същата клопка – смяната на навиците заради програмата. Да карате до по-далечна бензиностанция заради точките или да пазарувате в по-скъпа верига, защото там имате карта. Ако разходът за гориво и време надвишава бонуса, губите.

Пет минути месечно: кратък чеклист

Не е нужно да превръщате кешбека в хоби. Достатъчна е кратка рутина веднъж месечно:

Прегледайте офертите в мобилното банкиране и в приложенията на търговците, които ползвате редовно. Активирайте кампаниите, които съвпадат с планирани покупки.

Проверете колко сте натрупали и колко остава до тавана за периода.

Усвоете точките, които могат да бъдат усвоени, особено ако наближава срокът им на валидност.

Погледнете очаквания кешбек в порталите и дали някоя покупка не е останала непроследена. Ако е, повечето портали приемат запитване в определен срок.

Уверете се, че кредитната карта е погасена изцяло, ако ползвате такава.

Когато кешбекът пристигне, прехвърлете го в спестовна сметка. Ако остане по разплащателната, той тихо се разтваря в ежедневните разходи и в края на годината няма да знаете къде е отишъл. Отделен настрана, той може да стане началото на финансова възглавница или на първата ви инвестиция.



Ако се чудите какво да правите с малки, но редовни суми, вижте:

Инвестиране с малки суми

Кешбекът няма да ви направи богати, но и не е за пренебрегване. Той работи най-добре като тиха отстъпка върху разходите, които така или иначе правите. Подредете програмите си веднъж, следете таваните и сроковете и не позволявайте на бонуса да решава какво да купите. Така бонусът остава реална отстъпка от разходите ви, а не причина да харчите повече.