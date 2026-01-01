Тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан”. Военните пилоти ще запалят двигателите на военната машина утре сутрин, а няколко часа по-късно първи ще приветстват завръщането на българския пълководец. Сега те тръгват към Солун, за да върнат паметта на България и да не позволят да забравим кой е безстрашният българин, хвърлил ръкавицата към Византия.

В авиобаза „Враждебна” вече са подготвени и запечатани два военни самолета „Спартан”. Когато машината навлезе на българска територия, тя ще бъде ескортирана от две двойки изтребители – МиГ-29 и F-16.

Командир на полета е майор Николай Георгиев. Част от екипажа ще са и бордните инженери Митко Гергов и старши лейтенант Камен Димитров. 1000 години по-късно може да се каже, че именно те са наследници на храбрите самуилови воини. Днес те бранят родното небе. И точно като в авангарда, когато е тежко, капитанът първи хваща щурвала.

„Така са ме учили - че ако искаш да накараш тези до теб да са готови на саможертва, то ти първи трябва да си готов на нея. Ние сме наследници на славни воини и на славна армия и сме горди с това”, каза майор Георгиев. За капитана моментът е още по-специален, след като съобщава новината и вижда реакцията на своето дете. „Имам 8-годишен син, който се казва Симеон. Неслучайно. Беше много впечатлен от това. При децата реакцията е истинска”, сподели командирът пред NOVA.

Военните виждат в мисията не само връщане към миналото, но и възможност историята да бъде предадена на следващите поколения. За тях примерът на цар Самуил е свързан най-вече с опазването на българския дух и ценностите, които са съхранили народа ни през вековете.

За старши лейтенант Камен Димитров историята и армията са дълбоко свързани. Любовта му към миналото започва още в училище, благодарение на учителите, които успяват да го вдъхновят. Той споделя, че предпочита да пази важните моменти за себе си и да не споделя предварително дори с най-близките си хора.

В кабината на военния „Спартан” днес е спокойно. Въпреки това екипажът знае, че във въздуха ситуацията може да се промени за секунди. Те са обучени за тежки мисии – от медицински евакуации до операции по спасяване на човешки животи. Този път обаче мисията има и друг смисъл – зад гърба им ще стои един от най-великите български царе.

И докато те се подготвят за момента, в който ще навлязат в българското въздушно пространство, всеки от тях си представя срещата с българския цар.

„Бих го помолил да ни даде от своята сила и мъдрост, за да бъдем отново единен народ и България да пребъде”, заяви майор Георгиев.

„Бих му казал "Добре дошъл, царю. Отново си у дома след 1012 години”, каза старши лейтенант Димитров.

Екипажът сподели още, че преди всяка трудна мисия идва и моментът за лична равносметка. За някои от военните това е кратката молитва – за успешен полет, изправен самолет и благополучно завръщане.