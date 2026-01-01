Русия е отворена за диалог относно гарантирането на сигурността в Черно море с всички държави, но засега не се водят конкретни преговори по двустранни споразумения, заяви днес Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Зависи какви (двустранни споразумения). Ние сме отворени за диалог с всички държави, но към момента не се водят никакви конкретни разговори по този въпрос", каза Песков в отговор на въпрос дали се разглеждат варианти за двустранни споразумения с други страни, включително Индия, Египет и Турция.

На въпрос дали Русия е получила предложения от други държави, що се отнася до сигурността в Черно море, Песков отговори, че темата е била засегната вчера по време на форума "Валдай". "Президентът (Путин) вече отговори на този въпрос", добави той.

По този начин Кремъл потвърждава готовността си за обсъждане на въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, без обаче да съобщи за конкретни инициативи или текущи преговори, отбелязва ТАСС.