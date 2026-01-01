Мащабна съвместна операция на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Национална полиция“, проведена под надзора на Софийската градска прокуратура, доведе до неутрализирането на организирана престъпна група (ОПГ) за трафик на мигранти. При акцията на 1 октомври в София са задържани общо 22 лица, основно сирийски граждани, като наблюдаващият прокурор е повдигнал обвинения на 7 от тях.

Мащаб на операцията и структура на групата

В реализацията са участвали общо 140 служители на МВР - оперативни работници, разследващи полицаи и специални тактически полицаи. Рано сутринта са извършени процесуално-следствени действия на шест ключови адреса в столицата, четири от които са използвани като квартири за настаняване на мигранти.

Лидерът на ОПГ-то и основните му помагачи са сред привлечените към отговорност. Пет от лицата са задържани по време на акцията, шестият се намира в ареста по предишно производство на МВР, а седмият е с повдигнато заочно обвинение, тъй като е координирал част от дейността от чужбина.

Разбиха една от най-големите групи за трафик на мигранти през последните години у нас (СНИМКИ/ВИДЕО)

Според директора на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов групата е била наблюдавани в продължение на няколко месеца, за да бъдат изчистени всички съпричастни лица, които логистират организатора и осигуряват дейността му. Престъпната мрежа е действала през пролетта и лятото на тази година, като в реализацията са обединени 10 отделни досъдебни производства.

Подходът на каналджиите

Първоначално престъпната структура е превеждала мигранти през „зелена граница“, след което те са изчаквали на определени точки. Впоследствие, поради засиления контрол, каналджиите променят тактиката си и започват да използват превозни средства със специално изградени тайници за преминаване през контролните пунктове, което оскъпява услугата.

МВР

Групата е разполагала с прецизно разпределени роли:

Транспортна логистика - осигуряване на превоз през страната.

Бит и настаняване - организиране на квартири, пренощуване и изхранване.

Извеждане от страната - логистична поддръжка за трафик извън България. Мигрантите от Азия са насочвани основно към Румъния, а тези от Африка към Сърбия.

На адресите са открити доказателства, включително данни за разплащания, както и мигранти, подготвени за извеждане от страната. Установено е, че част от тях вече са разполагали с документи за статут на бежанци, но са чакали транспорт.

Разбиха една от най-големите групи за трафик на мигранти през последните години

По думите на главен комисар Златанов същите лица са били засичани четири или пет пъти през последните два месеца при опити да напуснат страната нелегално през Дунав мост при Русе или при Видин:

„Ние не го допускаме, с което даваме позитивен сигнал и към нашите съседи и партньори, че границите ни са сигурни.“

МВР

Профил на мигрантите и цена

Разследването показва, че групата е превеждала хора от шест националности – Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Марокко и Тунис.

Цената на услугата е варирала според условията и риска:

►По-ниски цени - при преминаване през „зелена граница“, криене в горите и липса на екстри.

►По-високи цени - при превоз в тайници, настаняване в комфортни квартири и осигурена храна. Във формирането на сумата значение са имали също националността и платежоспособността на мигрантите.

Резултати на МВР

С успешното приключване на тази операция МВР отчита неутрализирането на общо 20 организирани престъпни групи за трафик на мигранти за последните година и половина, което води до траен спад и поддържане на престъпната дейност в ниски, контролируеми нива. От ръководството на министерството изтъкват отличната координация между „Гранична полиция“ и „Национална полиция“, благодарение на която е постигнат този резултат въпреки натоварената седмица за структурите.