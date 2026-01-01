12 мигранти са избягали от центъра от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор. Бягството е станало около 2 часа тази сутрин, след като мъжете изкъртили решетки на прозорците, покатерили се върху сграда в двора и успели да преминат през високата ограда. Към момента всички са задържани, съобщи БНТ.

Веднага след бягството е била организирана акция по издирването им. Първоначално са задържани 10 от бегълците, а последните двама са открити край село Момково. То се намира на около 4,5 километра от Пъстрогор по права линия през полето.

Центърът е от затворен тип и в него в момента са настанени около 150 мъже от африкански държави. Това обаче не е първият случай на бягство оттам.

В края на юли, след бунт в центъра, от него е избягал мъж, който дори успял да открадне автомобила на кмета на Пъстрогор. Колата е била открита 10 дни по-късно. Няма информация дали избягалият тогава мъж е бил задържан.

Жителите на Пъстрогор са свикнали с присъствието на центъра, който се намира в близост до селото от години. До началото на тази година той е бил от отворен тип, но впоследствие режимът е променен.

След днешното бягство в района е имало засилено полицейско присъствие и са били блокирани някои от пресечките около центъра.

„Видях, че пред лагера има струпана много полиция, пресечките бяха завардени. Аз си отидох на работа и по-нататък нищо не се чу. Хората започнаха да си мислят много неща, почнаха да говорят, че са рецидивисти, щом са задържани, че трябва лагерът да е оборудван за строг режим, той си още с оборудването за облекчения режим“, коментира кметът на Пъстрогор Илия Илиев.