Задържането на жена при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни предизвика остри политически реакции.

Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев поиска отговори от МВР за действията на полицаите, а съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев съобщи, че е внесъл парламентарно питане по случая.

Гаджев първоначално коментира случая във Facebook с думите:

„Румен Радев арестува мафията, оцветено. Но този път никак не е смешно.

Да арестуваш човек само защото бил "пречел" на премиера е безобразие и няма извинение.

А се оказва, че арестите за нарушаване на спокойствието на премиера в Струмяни са много!

И то все на местни хора, които чистят техните или на съседите си домове.

Някой до довечера трябва да бъде уволнен.“

От „Да, България“ също поискаха изясняване на действията на институциите. Ивайло Мирчев написа:

„Току-що пуснах парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова в Струмяни. Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи.

Поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.

Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест.

Първоначалната информация е, че дамата е журналист и активист, представител на местната общност, активно участваща в разчистването на пораженията от природното бедствие там. Сигурен съм, че е имала какво да каже на премиера, но НСО и МВР са ѝ попречили.“

Николай Денков от ПП също коментира темата в социалните мрежи.

"Старият модел ги наричаше "мисирки", уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. А на непослушните организираше кални атаки по жълти медии.

"Новият модел" вдига летвата - за всеки случай ги арестува.

Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ.

При цялата пропаганда и завладяна държавна машина, българите са свободни хора и няма да търпят това", написа той.

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова също отправи остри критики към премиера Румен Радев.

„Всеки ден Радев показва истинското си лице. Днес разби на пух и прах лъжливия си образ на човек от народа“, написа Нинова.

Тя твърди, че са арестували жена, активистка, доброволката Гергана Петрова, само защото се е доближила без "лична карта до божеството".

"Какво стана с човека , който преди изборите, уж влизаше в селския магазин, без охрана, загрижен за тефтера с версиите на бедните? Къде е народната шкода за фотосесии? Колко кордона вече пазят Румен Радев и от кого? От народната любов?

Олигархичен бюджет, дългове, привилегии, охрани, кордони, раздаване на държавните активи, социален фризер, тормоз над обикновения човек", пише още тя.

Жената беше задържана по време на посещението на Румен Радев в Струмяни. По информация на МВР служителите на ведомството са били потърсени за съдействие от НСО.

Според официалната версия на МВР жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Служителите на НСО неколкократно са я помолили да представи документ за самоличност и журналистическа карта.

След като не го е направила, НСО се е обърнала към МВР за съдействие и гарантиране на безопасността. Петрова е била принудително отведена в районното управление за установяване на самоличността ѝ.

На нея е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила документ за самоличност. След това е освободена.

Случаят предизвика допълнителен обществен отзвук, след като в социалните мрежи беше разпространено видео от задържането. На кадрите се вижда как трима полицаи се опитват да отведат жената към служебен автомобил.

„Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село“, казва жената във видеото.

Жената е активна в района след природното бедствие и публикува информация за пораженията и действията по разчистването.

След случая премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства около задържането, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. От Министерския съвет уточниха, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя.

Така проверката трябва да даде отговор на въпросите, поставени от политическите представители – какви са били конкретните основания за принудителното отвеждане на Петрова и имало ли е превишаване на правомощия или неправомерна употреба на сила.