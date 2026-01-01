Лявоцентристките опозиционни партии в Швеция спечелиха 176 места на парламентарните избори в неделя, а управляващият десен блок - 173, съобщи днес шведската избирателна комисия след приключването на преброяването на бюлетините, предаде Ройтерс.

Очаква се председателката на Шведската социалдемократическа работническа партия Магдалена Андершон да се завърне на премиерския пост след четири години в опозиция.

Франс прес определя изборите като изключително оспорвани.



Всички гласове на изборите за шведския парламент, състоящ се от 349 депутати, вече са преброени, но резултатите предстои да бъдат утвърдени официално през следващите дни.



Очаква се шведският премиер Улф Кристершон да обяви оставката си всеки момент след изборната загуба, обяви обществената телевизия.

Кристершон, който е лидерът на дясната Умерена коалиционна партия, все още не е коментирал окончателните резултати, отбелязва Ройтерс.