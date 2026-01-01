Само два допълнителни часа сън могат да помогнат на организма да се възстанови след лоша нощ. Но ако редовно си лягаме твърде рано или спим до късно през уикенда, може да нарушим естествения ритъм на съня си.

Всички сме го преживявали: събуждаме се след поредната лоша нощ с тежки клепачи, без енергия и с единствената мисъл да се върнем в леглото. „Няма страшно“, казваме си. „Ще наваксам през уикенда.“

За някои това е изключение. За други – установен навик.

Проучване сред близо 8000 възрастни в САЩ показва, че почти половината редовно спят по-дълго през уикендите. А тийнейджърите, може би неслучайно, са възрастовата група, която спи най-дълго през почивните дни.

Допълнителният сън е особено примамлив за хората, които не успяват да си осигурят достатъчно часове през работната седмица. Обикновено на възрастните се препоръчват седем до девет часа сън на нощ, а повечето юноши се нуждаят от осем до десет часа. На практика обаче графикът невинаги позволява това.

И така стигаме до големия въпрос: ако не сме спали достатъчно през седмицата, можем ли просто да наваксаме през уикенда? И може ли допълнителният сън да компенсира последиците от недоспиването?

Защо спането до късно може да се окаже проблем

За да разберем отговора, трябва да погледнем как организмът регулира съня.

.Един от механизмите, които регулират съня, е естествената нужда на организма от почивка. Колкото по-дълго сме будни, толкова по-силно ни се доспива. Когато не спим достатъчно, тази нужда се натрупва и организмът ни подтиква да си починем и да възстановим загубения сън.

Другият ключов механизъм е циркадният ритъм – вътрешният ни биологичен часовник. Той се настройва всеки ден под въздействието на светлината и тъмнината, температурата, физическата активност и дори часовете, в които се храним.

Двата механизма работят заедно, за да подготвят организма за сън в подходящото време.

Проблемът е, че когато наваксваме със съня, можем да повлияем и на двата механизма.

Ако спим допълнително сутрин, намаляваме натрупаната нужда от сън. В резултат на това вечер може да не ни се доспи в обичайното време. Ако освен това се събудим по-късно и прекараме повече време на дневна светлина в други часове, това също може да размести циркадния ни ритъм.

Така се получава познатият сценарий: спим до късно в неделя сутрин, вечерта не ни се спи и си лягаме по-късно. А когато алармата звънне в 6:00 в понеделник, отново сме недоспали.

И започваме седмицата така, както сме я завършили предишната.

„Все едно сменяме часовите зони всяка седмица“, казва Мелинда Кейсмент, психолог на съня и директор на Лабораторията за сън към Университета в Орегон.