Националният отбор на България постигна впечатляваща победа над европейския шампион Полша с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) в последния мач на двата тима от Група „В“ на Европейското първенство по волейбол в София.

Двубоят се игра пред повече от 12 000 зрители и предложи драматични обрати до последната точка.

Поляците спечелиха първия гейм с 25:20, но България направи впечатляващ обрат във втория. Тимът на Джанлоренцо Бленджини изоставаше с шест точки, но успя да изравни и след няколко спасени геймбола да вземе частта с 31:29.

Българите използваха инерцията и поведоха след 25:23 в третия гейм. Полша обаче не се отказа и изравни след 25:19 в четвъртата част.

БТА

Тайбрекът бе истинска битка. България поведе с 8:4, а след това и с 10:5, но позволи на съперника да се върне в мача. Полша изравни при 13:13, а след това дори стигна до мачбол.

В решаващите моменти Александър Николов пое отговорността. Той осигури поредни възможности за България, а при 19:18 именно неговата блокада сложи край на драмата и донесе успеха с 20:18.

Александър Николов бе най-резултатният играч в мача с 36 точки, от които 34 от атака. Денислав Бърдаров добави 24 точки, а капитанът Алекс Грозданов се отчете с 12. Симеон Николов реализира три аса.

За Полша най-резултатен бе Камил Семенюк с 22 точки, а Бартоломей Боладж завърши с 16.

Въпреки победата България приключва груповата фаза на трето място.

На осминафиналите националният отбор ще се изправи срещу Германия в събота в София. При успех българите могат отново да срещнат Полша на четвъртфиналите, като и този двубой би се играл в столицата.