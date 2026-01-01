Екзотична двойка папуански носорози вече е част от обитателите на зоопарка в Бургас, съобщиха от Общината.

Впечатляващите пернати, познати още като „носорогови птици“, са мъжки и женска, достигнали полова зрялост, а надеждата на екипа е в новия си дом те да създадат и поколение.

Зоопарк-Бургас

Новодошлите са настанени във волиера с вътрешна и външна част. За тях се подготвя и специално пространство със зимна къща и лятна градина. Папуанските носорози са топлолюбиви, затова условията са съобразени с естествените им потребности.

Ново сладко и уникално бебе радва посетителите на зоопарка в Бургас (ВИДЕО)

Екзотично е и менюто им - сред любимите им храни са манго, папая, грозде и пъпеш. Една от най-любопитните особености на носороговите птици е начинът им на размножаване. Женската се настанява в хралупа, чийто вход се затваря почти изцяло и остава само тесен отвор. През него мъжкият ѝ носи храна, а след излюпването се грижи по същия начин и за малките.

Зоопарк-Бургас

Тъй като двете птици вече са полово зрели, от зоопарка се надяват те да се адаптират успешно и в бъдеще да създадат поколение. Това би дало възможност на екипа да наблюдава отблизо характерното им и изключително интересно поведение през гнездовия период.

Папуанските носорози впечатляват с едро тяло, дълга опашка, мощни крила и характерна голяма човка. Любопитен е и силният шум от крилата им при полет, който се дължи на особеностите на маховите пера. В природата видът се среща в Нова Гвинея и съседни острови.

Зоопарк-Бургас

С новата екзотична двойка зоопарка обогатява разнообразието от видове, а посетителите вече могат да видят отблизо впечатляващите пернати „носорози“.