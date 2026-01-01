Ново сладко и уникално бебе радва посетителите на зоопарка в Бургас.

Роди се бебе лама, което е бяло на точки.

Припомняме, че наскоро се роди и бяло двугърбо камилче.

Пухкаво чудо: Запознайте се с най-сладкия нов обитател на зоопарка в Бургас (СНИМКИ/ВИДЕО)

Щастливите родители са Кали и Фреди - кафяви двугърби камили от вида бактриан.

Малкото е женско и впечатлява с бялата си окраска - истинска рядкост при този вид.

Зоопаркът работи всеки ден от 8:00 до 18:00 часа, включително и в празничните дни.

Контактните зони са с работно време от 9:00 до 18:00 часа.