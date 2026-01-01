Руски патрулен самолет "многократно се е приближавал" към британската самолетоносачна група, докато тя е действала в Арктика миналата седмица и е бил прехванат от два изтребителя Ф-35, съобщи министерството на отбраната, информират Пи Ей медия/ДПА.

Самолетът Ту-142 е хвърлил буйове във водата в близост до самолетоносача "Принцът на Уелс" в четвъртък миналата седмица, разкри министерството на отбраната. То осъди инцидента, станал в Норвежко море като "опасен и непрофесионален".

Говорител на министерството на отбраната заяви: "Докато беше на мисия в Норвежко море в рамките на операция "Огнен кръст", ударната самолетоносачна група на Великобритания беше многократно приближавана от руски морски патрулен самолет Ту-142. Самолетът прелетя на малка височина и неоправдано близо до кораба "Принцът на Уелс" и хвърли голям брой хидроакустични буйове в непосредствена близост до самолетоносача. Тази дейност беше опасна и непрофесионална. Руският самолет беше прехванат и ескортиран от два британски изтребителя Ф-35, докато напусне района."

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В момента ударната група на Обединеното кралство е разположена край бреговете на Исландия под командването на НАТО, като на борда ѝ се намират 1500 британски военнослужещи.

Групата се състои от самолетоносача "Принцът на Уелс", разрушителя тип 45 "Дънкан", изтребители Ф-35, хеликоптери "Мерлин" и "Уайлдкет" и се поддържа от кораба "Тайдспринг".

Смята се, че Ту-142 – самолет, който може да се използва за разузнаване или като бомбардировач – е хвърлил десетки хидроакустични буйове във водите близо до британския самолетоносач. Тези устройства за наблюдение плават по водата и използват сонар за откриване на подводници и други плавателни съдове.

Британските сили се опитали да се свържат с руския самолет на международни честоти, но той не отговорил. След това два изтребителя Ф-35 излетели от самолетоносача, за да ескортират руския Ту-142 далеч от ударната група

През уикенда министърът на отбраната Дан Джарвис посети британските сили на борда на "Принцът на Уелс".