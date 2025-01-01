Два самолета на британските Кралски военновъздушни сили са изпълнили 12-часова мисия по-рано тази седмица заедно със сили на САЩ и НАТО за патрулиране на източната граница на алианса с Русия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Агенцията отбелязва, че мисията е била изпълнена на фона на поредицата от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на НАТО от руски самолети и безпилотни летателни апарати.

"Това беше важна съвместна мисия с нашите съюзници от САЩ и НАТО", заяви Хийли. "Това не само предоставя ценна информация за повишаване на оперативната осведоменост на нашите въоръжени сили, но и изпраща силно послание за единството на НАТО към (руския президент Владимир) Путин и нашите противници", добави той.

НАТО: Русия носи пълна отговорност за случаите на нарушаване на европейското въздушно пространство

В четвъртък един разузнавателен самолет "Боинг Ар Си-135" (Boeing RC-135 Rivet Joint) и един морски патрулен самолет "Боинг Пи-8 Посейдон" (Boeing P-8 Poseidon) са прелетели от Арктика през Беларус и Украйна, подкрепени от самолет за презареждане "Боинг Кей Си-135 Стратотанкър" (Boeing KC-135 Stratotanker) на воеонновъздушните сили на САЩ.

Великобритания заяви, че операцията е последвала поредицата от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на страни от НАТО, сред които Полша, Естония и Румъния. По-рано този месец лидерите на Европейския съюз подкрепиха планове за укрепване на отбраната срещу руски дронове, отбелязва Ройтерс.