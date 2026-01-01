предлага правителството незабавно да предложиза действие за ограничаване на ефекта от повишаване на, с цел защита на, работещите и хората в риск от, който да обсъди със социалните партньори и обществото. Това се казва в становище на синдиката, предаде pariteni.bg От там посочват, чепреди ударите срещусе движеха около, а сега се движат около 110 долара за барел, което е увеличение с 60% на цената на нефта за около две седмици.

У нас увеличение на цената на нефта с 10% води до 4% увеличение на горивата, съответно до допълнителна инфлация от 0,4% на стоките и услугите.

При 60% увеличение на цената на нефта може да се очаква с голяма вероятност до 24% увеличение на горивата – бензин и дизел, като последните години дизелът поскъпва повече от бензините, което пряко удря икономиката.



Ръст от 24% на цената на горивата на дребно ще доведе до директни 2,4% ръст на цените на стоките и услугите (10% ръст на горивата водят до 1% пункт допълнителна инфлация).

При очакванията петролът да поскъпне до нива от 130 долара за барел това ще е приблизително двойно нарастване на цената, което съответно ще доведе до поне 4% пункта допълнителна инфлация.

Увеличените цени ще доведат свиване на потреблението, ако в обозримо бъдеще пазара не се нормализира, поради невъзможността да се компенсират своевременно доходите на домакинствата.

При изоставащо актуализиране на заплатите за последните две години (2025 и 2026 години, увеличение с около 5% на годишна база), липсата на редовен бюджет за 2026 година, бедността ще нарасне, включително и сред работещите, като прекият ефект е намаляване на потреблението, пропорционално на инфлацията.

Продължаващата няколко години политическа и геополитическа нестабилност, както и рецесията във водещите европейски икономики (Германия и Франция), нарастването на дълга на държавите-членки, броженията на земеделските производители срещу водената от ЕС политика в областта на земеделието, може обосновано да се предположи, че е много вероятно да продължи процесът по затварянето на предприятия, да се увеличи безработицата, миграцията, сивата икономика и бедността, пишат от синдиката.