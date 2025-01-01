По решение на Министерския съвет, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще разработи схема за държавна помощ „в подкрепа на разходите за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт на Република България“. Еднократната помощ ще бъде в общ размер до 50 милиона лева или 25 564 594,06 евро.

Секторът, който е важен за поддържане на търговията и индустриалната дейност, е засегнат от глобалните промени в търговските пътища и логистичните вериги. Значителното увеличение на цените на горивата и необходимостта от преориентиране на транспортните маршрути води до повишени разходи.

Еднократна, временна помощ от страна на държавата би осигурила необходимото финансово облекчение, позволявайки на превозвачите да се справят с увеличените разходи за горива и спада на товарните превози, и да продължат да предоставят качествени услуги.

По този начин ще се осигури възможност за повишаване на конкурентоспособността на българския транспортен бранш и реализиране на по-големи бъдещи приходи за бюджета на база увеличаване на обмена на реализираните транспортни услуги.

Съгласно правителственото решение Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да предприеме необходимите действия по уведомяване на Европейската комисия чрез Министерството на финансите.