Румен Радев регистрира коалицията си „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори на 19 април.

Коалицията се казва "Прогресивна България", представлявани от Гълъб Донев и Димитър Стоянов. В нея влизат три формации – ПП „Социалдемократи“, ПП „Социалдемократическа партия“ и ПП „Движение нашия народ“.

Политическо движение „Социалдемократи“ е политическа партия, регистрирана на 19 юли 2000 година. Председател на партията е Елена Нонева.

Социалдемократическа партия (СДП) е социалдемократическа политическа партия в България, основана на 14 април 1992 г. Председател на партията е Тодор Барболов.

Политическа партия „Движение нашия народ“ определя като своя основна цел участие в обществения и политически живот в Република България за развитието й по пътя на демокрацията, пазарната икономика, гражданското общество, както и развитие на идеята за местното самоуправление и практическата й реализация в рамките на закона и в обществен интерес. Неин председател е Атанас Калчев.

Булфото

„Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава“, пише Румен Радев в профила си във Facebook.

„За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи. Благодаря на съпредседателите на коалицията Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и на Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“, които приеха да се включат в нашия политически проект“, сподели Радев.

Булфото

„Вашето доверие е нашата сила. Нашата воля и лоялност са гаранция, че гласът ви има смисъл. Днес правим първата крачка към победата. Готови сме, можем и ще успеем“, категорично заяви Радев.

Гълъб Донев е бил служебен премиер и министър на труда и социалната политика в няколко служебни правителства. От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България, ръководейки две последователни служебни правителства, назначени от президента Румен Радев. Неговите правителства управляваха страната по време на политическа криза и подготовка за предсрочни парламентарни избори.

БТА

Димитър Стоянов е най-известен с поста си на министър на отбраната на Република България. Заема тази длъжност в две последователни служебни правителства, ръководени от Гълъб Донев, в периода от август 2022 г. до юни 2023 г. Преди назначаването си като министър, Стоянов има дългогодишен професионален опит в системата на Министерството на отбраната. Заемал е различни административни и ръководни позиции, включително началник на кабинета на няколко министри на отбраната. Бил е също така директор на дирекция и секретар на министерството. Завършил е Военната академия „Г. С. Раковски“.