Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че оттук нататък ще правят това, което са правили 20 години и няма да се отклоняват, защото по думите му през изминалата година партията е била ощетена в името на интересите на страната.

"За една година ГЕРБ свърши всичко, което говорехме в тази зала преди години. За благодарност ни лепят етикети – от тези, които с нищо не допринесоха по този път. Ние повече няма да мърдаме от това, което 20 години правим. На нас ни кичеха постна пица, сега гледам Дянков се изказва от време на време. Кой го предложи за този пост?! Говори глупости и не искам да имам нищо общо с него и който ми го е предложил, ще го издиря, защото съм забравил. Заради него още на ревера ми е постната пица на Дянков. Досега сме водили винаги най-консервативните бюджети и ГЕРБ ще се върнем към това. Да, най-голямата вина е моя за тази една година, но целта бе еврозона, Шенген и Планът за възстановяване и преглъщахме, стискахме зъби, поемахме всички пасиви. Да не мислите, че аз не знам какво носи на ГЕРБ пакетирането Борисов-Пеевски, но знам какво носи на България Шенген, еврозоната и Планът за възстановяване. Нали и учителите преди нас казваха да се поставя държавата преди партията, това било да си държавник. Тази една година всички ние поставихме държавата преди партията, затова имаме 20%, иначе щяхме да имаме 35% със сигурност. Така че можем да отчетем спокойно, че тази година беше успешна за държавата, но лоша за партията", възмути се Борисов на среща в Стара Загора с близо 1000 кметове на села, общини и областни градове.

Олевяването на държавата доведе до тази дългова спирала, която причини Асен Василев, каза още той.

„Нашите опоненти много обичат да търсят разломи в ГЕРБ, тъй като те са в непрекъснат разлом, допълни Борисов, като подчерта, че силата на ГЕРБ е единството.

Той коментира Румен Радев - сочен за лидер, според социологическите проучвания към момента, за предстоящите предсрочни избори. По думите му социолозите мерят рейтинга на досегашния президент, но е важно кои хора ще застанат до него.

"Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава - пръв в държавата. На Нова година слушахме речта на държавния глава, на върховния главнокомандващ... 10 години са това, не е една. Като каже олигархия - да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигарси. Който иска, да дойде да ме намери в Банкя, всеки знае къде живея. Като казваш олигархия, кажи им имената, да видим сега, след 4 март, като си покаже хората... защото умишлено не ги показва, а социолозите не знам какво показват - сигурно неговия рейтинг", посочи лидерът на ГЕРБ.

Забранил съм ГЕРБ да коментират случая "Петрохан" и казуса около бившия вицепремиер Стоил Цицелков, посочи Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и участието на Атанас Запрянов в служебния кабинет. „Светът е във война, затова най-коректно се съгласих той да остане в правителството", отбеляза той и допълни: "Служебното правителство мога да опиша като правителството на „Продължаваме промяната“, Доган и Радев. „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) избраха Доган и обръчите от фирми. Затова дадоха социалното, транспортно и други министерства", посочи Борисов.

Той бе категоричен, обаче: "Докато ГЕРБ са единни, нито Доган, нито Радев, нито Асен могат да ни съборят".

"Тези ще се изпокарат - това е вода и олио", обобщи той за опозицията и предстоящите избори през април.