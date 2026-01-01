Атака с дрон беше извършена днес срещу намиращата се в Кувейт база "Али ас Салем", в която са разположени италиански и американски военни, съобщи италианската армия, уточнявайки, че няма ранени, предаде Франс прес.

При нападението е поразен хангарът, в който се е намирал безпилотен самолет на италианския спецотряд, като апаратът е унищожен, написа в "Екс" началникът на генералния щаб на италианската армия генерал Лучано Портолано. Военният състав е невредим, отбеляза той.

Италианската армия уточни, че броят на военните в базата през последните дни е намален заради развитието на ситуацията със сигурността в района. Оставащият в базата военен персонал отговаря за изпълнението на основните мисии, свързани с нашето присъствие. Унищоженият летателен апарат беше ключов елемент за оперативните дейности и беше останал в базата, за да осигури непрекъснатост на операциите, поясни тя.

Мишена на атака с дрон миналата седмица стана и италианска военна база в Иракски Кюрдистан. При нея също нямаше пострадали. След нападението обаче Рим обяви, че временно изтегля военните се (под 300 души), разположени в Ербил като част от международни сили.

Междувременно Испания също съобщи, че мести временно военнослужещите си в Ирак "на сигурно място" заради влошаването на обстановката със сигурността.

Иракските власти от своя страна изразиха безпокойство от многократни атаки с дронове близо до летището в Багдад, които представляват пряка заплаха за затвор с висока степен на сигурност, където държат предполагаеми джихадисти от групировката "Ислямска държава".