Италианска военна база в автономния район Иракски Кюрдистан беше ударена от ракета тази нощ, като няма информация за жертви, съобщи италианското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

“Ракета порази базата ни в Ербил. Сред италианските военнослужещи няма жертви, нито ранени. Всички са добре“, заяви ведомството в публикация в платформата “Екс“ малко след полунощ днес.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето поддържа връзка с висши военни командири относно случилото се, добави министерството.

Външният министър Антонио Таяни заяви в отделна публикация в “Екс“, че италианските военнослужещи в базата са се скрили в бункер и са били “добре и в безопасност“.

Италия има приблизително 300 военнослужещи в Ербил, които работят по обучаването на кюрдските военни сили, уточни министерството на своя уебсайт.

Вчера Франс прес съобщи, че елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е заявил, че е атакувал американски бази в Бахрейн, включително базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ, както и три обекта в Иракски Кюрдистан.