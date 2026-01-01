Мъж е в тежко състояние след трудова злополука в Русе, съобщиха от полицията.

На 11 март е подаден сигнал за трудовия инцидент в производствен обект на „Топлофикация“.

Работник пострада при трудова злополука в сладкарски цех в Русе

По време на извършване на ремонтни дейности, върху 58-годишен работник, изпълняващ длъжността заварчик, бил паднал метален елемент.

Мъжът е получил тежка черепно-мозъчна травма и счупване на рамото. Той е настанен в болница - с опасност за живота.

За изясняване на случая на място е изпратена оперативна група, извършен е оглед и по случая се води разследване.