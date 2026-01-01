23-годишен работник пострада при трудова злополука в сладкарски цех в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 февруари в района на квартал „Дружба“. Установено е, че при извършване на товаро-разтоварни дейности в района на сградата, той е паднал в отвор на шахта с дълбочина около 3,90 метра.

Шахтата, в изграждаща се асансьорна платформа, разположена във външната дворна част на обекта, е била покрита с изолационна плоча от фибран и оградена с метална конструкция.

Пострадалият мъж е транспортиран в болница - с фрактури и други травми, които са в процес на уточняване.

Според първоначалните данни - без опасност за живота. Извършен е оглед в присъствието на представители на Инспекцията по труда. По случая се води разследване.