От "Има такъв народ" (ИТН) прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

След като разкрихме случая със Стоил Цицелков и успяхме да прекратим участието му в изпълнителната власт, е ред да изложим малко информация за друг представител в изпълнителната власт - господин Иван Христанов - министърът на народа, както сам се титулува в интернет, посочи заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов, който прочете декларацията от трибуната на Народното събрание.

"Като заместник-министър в правителството на Кирил Петков, Иван Марков Христанов, в чийто ресор е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) има огромни интереси в производството на храни и в извършването на лабораторни проби. Това обяснява огромният му личен хъс да бъде преустановена дейността на конкурентната му лаборатория за изследване на пестициди, намираща се на границата с Турция и от тази негова амбиция ясно личат корпоративните семейни интереси на Христанови", каза депутатът от ИТН. Той отбеляза, че след продажбата на фирмата за кредити, съпругата на Христанов - Ива Палма, се ориентира към дейности, свързани с производството на храни и към фирма за произвеждане на лабораторни изследвания.

Но нека видим и назначенията на Христанов от момента на встъпването му в длъжност вече като министър в служебното правителство на Андрей Гюров. В първите си дни на служба Христанов назначава лицето Ангел Мавровски за изпълнителен директор на БАБХ, посочи Балабанов. Той цитира информация от сайта "Струма нюз", според която в Търговския регистър на името на Мавровски са регистрирани няколко фирми, сред които и "Мавровски ВЕТ" ЕООД, която развива дейност в сферата на ветеринарномедицинските услуги, търговията с ветеринарни препарати и оборудване, както и широк спектър от други търговски и консултантски дейности. Все сфери, които попадат пряко в обхвата на ресора, за който се обсъжда назначението, коментира Станислав Балабанов.

"Според медията особено внимание буди факта, че в период, когато Мавровски е заемал поста заместник-изпълнителен директор в БАБХ, дружеството му отчита най-високи обороти. След освобождаването му от длъжността дейността във фирмата рязко намалява", посочи депутатът от ИТН и попита дали има потенциален конфликт на интереси.

На служебния ни имейл постъпи информация за господин Мавровски, че докато извършват нейност по договори с държавата чрез неговата фирма, има доклади от няколко областни дирекции, че не си е вършил работата и не е слагал ваксини, а си ги е попълнил като сложени и че докато е заемал държавна служба, от Инспектората е имал проверка, че за една година има пет тона гориво уж за командировки, само че без командировъчни", каза Станислав Балабанов. "Или да опровергае тази информация с документи, или да подава оставка заедно с Христанов незабавно", призова депутатът.

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов. Той даде пример с назначаването като заместник-министър на бившия заместник-председател на партия "Единение" Ивана Мурджева, която ще отговаря за всички европейски средства. Ивана Мурджева е член на Българската асоциация по семейно планиране и забележете, сексуално здраве, това е поредното НПО (неправителствена организация), посочи Балабанов. "Значи Христанов си има лична негова Кобилкина, която ще отговаря за европейските средства", коментира депутатът.

Президентът Йотова сама спомена, че има резерви към няколко министри, които ще наблюдава внимателно, припомни Станислав Балабанов и обърна внимание на настоящата декларация за Христанов. След всички тези факти би било логично, госпожо Йотова, позицията ви да бъде една единствена - да поискате оставката му, заяви Балабанов.

Явор Божанков от „Продължаваме промяната-Демократична Българя“(ПП-ДБ) отговори на "Има такъв народ" в декларация от парламентарната трибуна с цитати от статии. Преди това от „Има такъв народ“ също прочетоха декларация, в която се съдържа информация за служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му. След като разкрихме случая със Стоил Цицелков и успяхме да прекратим участието му в изпълнителната власт, е ред да изложим малко информация за друг представител в изпълнителната власт - господин Иван Христанов - министърът на народа, както сам се титулува в интернет, посочи заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.

Нашата група също ще се включи с четенето на фирми, обяви Божанков. Той цитира платформата за разследваща журналистика Bird, според която „синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес“. Това става по времето на правителството - (редовното - бел. ред.), отбеляза Божанков.

Вчера, като бяхме с колеги на протеста за оставката на Сарафов (Борислав - бел. авт.) - на тия протести някога и Станислав Балабанов (ИТН) ходеше, напоследък, не идва - хората питаха защо го правят, продължи депутатът от ПП-ДБ. Като уточни, че популярни хора като Слави Трифонов са били обичани, уважавани, а сега са най-мразените, по думите на Божанков, в България. Някои казаха, може би е за пари, захлебили са от властта. Не знам дали това е така или не, но следната статия на Bird повдига въпроси, не зная как ще ги коментират, отбеляза представителят на ПП-ДБ.

Последваха още цитати - „след като „Има такъв народ“, пише в статията, спасиха охраната на Пеевски и Борисов с обрат на гласуването в парламента, синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес. Сибил Тошков Хаджитодоров участва със 70% дял в новата фирма „Азур Енерджи“ ООД, която се очаква след дни да получи лиценз за търговия с електроенергия“. В материала, цитиран от Явор Божанков, се припомня също така за „една връзка - синът на адвоката на наркобоса Таки е депутат от „Има такъв народ“.

Това го пише Bird.bg, публикацията е на фейсбук страницата им, като са приложили линк, обясни Явор Божанков. Питам се сега във връзка с тази статия, каза той, случайно или не вчера Христанов (Иван), за когото толкова много се чете от тази трибуна, пусна две видеа за Таки и и не само пусна две видеа за Таки, а и сигнал в прокуратурата, днес ИТН излизат с атака срещу него. Дали Станислав Балабанов знае или не знае, че те „са съжителствали в едно правителство с Таки? За Орлин Алексеев знаят със сигурност. Обаче за Таки дали са наясно? Би трябвало да са наясно, ако четем Bird и вярваме на това, което пишат“, посочи депутатът от ПП-ДБ. Имам доверие, че това е сериозна платформа за разследваща журналистика, обяви Божанков. И попита как от ИТН ще коментират имат ли връзка с Таки, връзка с енергиен бизнес, имат ли конфликт на интереси.

В процедура по начина на водене думата взеха Тошко Йорданов и Александър Рашев - ИТН, за да отговарят на Божанков.

Понеже позволявате през декларации да се говорят глупости, искам да задам един въпрос през Вас към лицето Божанков, обърна се пръв Йорданов към председателстващия заседанието Костадин Ангелов. Йорданов попита дали има нещо незаконно в това, което е изнесъл Божанков. И също така да попитам Народното събрание в предишния си формат дали не прие един закон, специално за да може бизнесът на Божанкова със скрап, наследен от баща му, да се развива по-добре, добави той. Искам да задам и въпрос, ако някой мъж сам изкарва парите си или се опитва, пак казвам, без да прави бизнес в държавата, а имаме друг, който не е продал един домат в живота си , а е наследил бизнеса на баща си - това повод за декларация ли е или е повод за проверки, продължи Тошко Йорданов. Ако има нещо незаконно някъде, нека се проверява, а ако няма, трибуната се използва просто за клевети от „един от най-уродливите символи на прехода, минал през всички политически партии, защото се чувства жалък и безпомощен, обвързан с цялата си група, подкрепяща педофилите на „Петрохан“, настоя депутатът. След края на изказването му председателстващият заседанието Костадин Ангелов му наложи наказание „забележка“ за използвани от него обидни думи към народен представител.

Колегата на Тошко Йорданов - Александър Рашев, отрече да познава Таки, когото Божанков назова в декларацията.