Районен съд – Дупница наложи наказание на жител на града, който се призна за виновен в използване в търговската си дейност на търговски марки – парфюми, без съгласието на притежателите на изключителните права. Стойността на стоките е над 50 000 лева. На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, като изпълнението му е отложено с изпитателен срок от 3 години.

Съдът одобри споразумението, постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Специализирана акция в Омуртаг - иззеха стоки с логата на защитени марки

Подсъдимият Г. В. (неосъждан) се призна за виновен в това, че на 26.03.2024 г., в лек автомобил, намиращ се в град Дупница, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, е използвал в търговската си дейност различни марки парфюми, като е предлагал за продажба 185 броя артикули на обща стойност 50 766 лева. Деянието представлява престъпление по чл. 172б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, а на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години.

Разбиха престъпна група от китайци и българи – продавали „маркови“ очила за близо 2,5 млн. лв. дори в оптики

Подсъдимият се е съгласил да заплати направените по делото разноски по сметка на ОСлО при ОП – Кюстендил в общ размер на 1 047.42 евро, от които 432.04 евро за съдебно-оценителна експертиза и 615.38 евро за съдебно-маркова експертиза.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът указва на подсъдимия, че на основание чл. 182, ал. 2 от ДОПК той има възможност в 7-дневен срок, считано от днес, да заплати доброволно присъдените разноски. При неплащане в указания срок ще бъдат предприети действия по принудително събиране, като ще се дължат допълнителни разноски по изпълнителното производство.