Новият областен управител на Габрово встъпи в длъжност. Асен Даскалов е приел поста от досегашния областен управител Мария Башева-Венкова на тържествена церемония по приемственост, съобщиха от областната управа.

“За мен е чест да заема този пост, приемам го отговорно и с ясното разбиране, че тази администрация има нужда от експертиза. Ценя професионализма, ще разчитам на вашия опит и на пряката комуникация. Предстоят ни избори и това е главната ни задача. Бих желал да проведем български избори, но по европейски стандарт. Няма да променям работещи формули, а необходимите подобрения ще въведем спокойно. Вярвам, че можем и ще работим с добър диалог и в полза на обществото“, е казал новият областен управител.

Досегашния областен управител Мария Башева-Венкова е благодарила на екипа на администрацията за подкрепата и професионализма, като е подчертала, че си тръгва с благодарност и с уважение.

Заместник областният управител Иван Любомиров е подарил на Мария Башева-Венкова дървото на живота с думите: „Във времена, в които цели градове и площади са пълни с хора, които нямат търпение някой да си тръгне, Вие сте лидер, с който никой не иска да се разделя. Ако се съмнявате в това, може да погледнете в очите на колегите си. Нека това дърво да ви напомня, че след всяка буря идва пролет, а всяка пролет идва навреме“.

Асен Даскалов беше назначен за областен управител с решение на Министерски съвет от 23 февруари.