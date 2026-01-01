Романтика с див характер се разгръща в зоопарка в Бургас, където впечатляваща двойка вълци е на път да стане семейство.

Той - тайнствен, елегантен и с излъчване на истинско „лошо момче“ в черно.

Тя - снежна красавица с царствено присъствие и поглед, който ясно заявява: „Аз съм кралицата тук“.

Контрастни като Ин и Ян, двойката доказва, че противоположностите не просто се привличат - понякога създават истинска магия. А химията помежду им е повече от очевидна.

Ако всичко върви по план, съвсем скоро посетителите на зоопарка може да имат повод за още по-голяма радост - очакват се малки пухкави вълчета, които със сигурност ще се превърнат в новите любимци на публиката.

Големият въпрос остава: Ще бъдат ли малките бели като майка си? Черни като баща си? Или природата ще ни изненада с интересен микс?

От ръководството на зоопарка обещават да държат посетителите в течение на тази вълнуваща - и леко вълча - любовна история. Очаквайте продължение.🐾

Припомняме, че през последните години зоопаркът отбеляза значителен „бейби бум“, който привлече вниманието на широката публика. На 30 юни 2023 г., например, се родиха тризначета мини холандски козички, последвани от раждането на още близначета от същия вид малко по-късно.

Този период бележи засилена дейност, включваща появата на нови индивиди от различни екзотични и местни видове, сред които антилопи Кана, антилопи Гарна, мармозетки на Жофроа, албиносни кенгура валаби, котешки лемури, сурикати, мини виетнамски прасенца, еноти, аям кемани, шотландски понита, вариационни катерички и зайци. Тези събития демонстрират ефективността на програмите за развъждане и грижа за животните в зоопарка.

На 14 февруари 2024 г. зоопаркът стартира и специфична кампания за ангажиране на посетителите, озаглавена „кръсти червей на бившия и нахрани суриката Тимон“. Тази инициатива имаше за цел не само да осигури забавление, но и да генерира пряка финансова подкрепа за грижата за животните. Всички събрани средства от кампанията бяха насочени изцяло към поддържане на обитателите на зоопарка, илюстрирайки конкретна институционална политика за диверсифициране на източниците на финансиране.

В допълнение към тези инициативи, зоопаркът е въвел и програма за осиновяване на животни, която предлага на гражданите алтернативен начин за подкрепа. Всеки, който избере да осинови животно, получава сертификат за осиновяване и пряко допринася за финансирането на грижите за обитателите.

Тази програма е конкретна стъпка за засилване на връзката между обществеността и дейностите на зоопарка, превръщайки го в център не само за наблюдение, но и за активно участие в опазването на животинския свят.