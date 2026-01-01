Нова изненадваща елиминация очаква претендентите за победа в най-горещото риалити Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Вчера с куртката си се раздели културистът Марчин Псанак, а тази вечер още един от участниците ще се сбогува с надпреварата.

Поредицата от грешки в приготвянето на един от най-важните протеини в кухнята - яйцата, ще накара шеф Ангелов да изпита знанията и уменията на Сините и Червените за работа под напрежение. По-добрият от двата отбора ще получи специална изненада, докато загубилите ще определят следващите носители на оранжеви престилки преди вечерната резервация.

Кое се е появило първо - яйцето или кокошката и кой ще напусне Кухнята на Ада, гледайте в премиерния епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.