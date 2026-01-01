До 15 май ще приключи изграждането на ВиК инфраструктура по пътя Варна-„Златни пясъци“.

Това съобщи инж. Сава Коев, ръководител на големия проект за водния цикъл на Варна. Той уточни, че изпълнителите се движат изцяло в определените графици и ще свършат задачите си преди да влезе в сила ежегодната забрана за строителство в общината от 15 май.

Южните райони на Варна остават без нормално водоснабдяване заради липса на мрежа

Работата във вилните зони около Варна, където в продължение на повече от две години се изграждаше водопроводна и канализационна мрежа, приключи, допълни Коев. По думите му подземната инфраструктура вече е факт и в момента фирмите разчистват складираните строителни отпадъци. Коев припомни, че в рамките на проекта са изградени повече от 50 километра битова канализация.

Управителят на ВиК-Варна инж. Веселин Русев допълни, че се очаква обектите да бъдат одобрени от Държавна приемателна комисия след края на април. Той уточни, че в момента тече предварителен оглед на извършеното с представители на Община Варна и на строителния надзор.

Целта е да бъдат разгледани пътните настилки по всички улици в района и ако някъде не са възстановени качествено, изпълнителят няма да получи парите си, докато не отстрани пропуските.