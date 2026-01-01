Южните райони на Варна, към които има огромен инвеститорски интерес, не могат да бъдат нормално снабдявани с вода, тъй като няма мрежа.

Това каза пресконференция управителят на ВиК дружеството в града инж. Веселин Русев. По думите му същото се отнася и за канализацията. Русев подчерта, че е нужно да бъдат положени нови тръбопроводи, да се определят нови трасета, както и да се направи още един канален колектор.

"Собственик на цялата инфраструктура е Община Варна", посочи Русев. По думите му администрацията трябва да започне да реализира проекти в спешен порядък, тъй като има фирми с планове за изграждане на много нови сгради. "Вода има, мрежа няма, няма как да присъединяваме нови обекти", посочи Русев.

Той уточни, че още през май миналата година дружеството е информирало Общината да се спре издаването на нови строителни разрешителни. По думите му сега ще информират за проблема и Общинския съвет, тъй като не са предприети никакви стъпки за подобряване на ситуацията.

Русев изрази загриженост и за водоснабдяването на Варна въобще, а не само на южните й райони. Той припомни, че градът се захранва от два източника. Основният е язовир Камчия, който е собственост на ВиК-Бургас.

Водата върви по тръба, дълга над 101 километра - деривацията Китка-Варна. Тя е пусната в експлоатация през 1976 година, но е оставена без никаква поддръжка до ден-днешен, посочи Русев. По думите му състоянието на съоръжението е изключително лошо, но авариите по него остават незабелязани от хората, тъй като се случват извън града.

Вторият източник за Варна са Девненските извори. Водата се докарва чрез два метални тръбопровода, които вече са амортизирани, посочи Русев. Той изтъкна, че тъй като изворите са изключително стабилен източник, преди година и половина дружеството разработи проект за резервно захранване на Варна. Така градът ще има вода дори ако захранването от Камчия спре, посочи управителят на ВиК.

Той уточни, че проектът е представен пред държавните органи, дори са планирани 50 милиона лева за изпълнението му. "Реализацията му обаче не може да започне, тъй като Община Девня не издава данъчна оценка на един парцел", посочи Русев. И уточни, че с администрацията в този град се водят разговори от осем месеца, ангажирана е Областната управа, но резултат няма.

"Проектът може да бъде реализиран за малко повече от година, но не може да стартира, въпреки наличието на средства и уточнени трасета", изтъкна Русев. Той подчерта, че изпълнението му би гарантирало водоснабдяването на региона, дори при засушаване на Камчия.