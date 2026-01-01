Единодушно парламентът прие решение, с което даде мандат на служебното правителство да заяви позицията на България в рамките на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март т. г. за необходимостта от временно преустановяване на прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS) до приключване на текущия ѝ преглед на ниво Европейския съюз и разработване на механизъм за дерогация.

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи със 145 гласа „за", без „против" или „въздържал се". Подкрепиха го ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи", „Морал, единство, чест", „Величие" и трима нечленуващи в група народни представители.

Народното събрание дава мандат на Министерския съвет да заяви позиция на България в рамките на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март за необходимостта от временно преустановяване на прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS) до преглед на ниво Европейския съюз и разработване на механизъм за дерогация, включително чрез освобождаване на Резерва за стабилност на пазара, както и да предприеме спешни мерки за ограничаване на ценовата волатилност на въглеродните квоти и въздействието им върху цените на електрическата енергия, е записано в решението.

В текста се казва също, че Народното събрание дава мандат на Министерския съвет да настоява на европейско ниво за приемането на координирани мерки, насочени към намаляване на натиска върху въглищната енергетика, бизнеса и индустрията включително чрез оперативна самостоятелност на страните членки при прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз при извънредни ситуации, застрашаващи енергийна сигурност, въвеждане на механизми за ограничаване на екстремни ценови нива на въглеродните квоти, включително чрез освобождаване на Резерва за стабилност на пазара, ценови коридор или стабилизиращи инструменти, ограничаване на прякото пренасяне на цената на въглеродните емисии върху цената на енергията с цел защита на индустрията и крайните потребители, гъвкав подход към прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз в условия на криза включително с възможности за временно адаптиране на задълженията за закупуване на квоти за отделни сектори.

Парламентът възлага на служебното правителство да представи пред Народното събрание доклад в 7-дневен срок от приключването на заседанието на Европейския съвет.

Жечо Станков (ГЕРБ-СДС), един от вносителите на проекта на решение, заяви, че НС трябва да даде мандат на премиера да защити Маришкия басейн, откъдето идва 40% от енергийния ни микс. Така ще се даде възможност да се запазят работните места, посочи бившият енергиен министър. Според него кабинетът трябва да защитава интересите на държавата чрез поставяне на този въпрос на масата на преговорите.

Искра Михайлова от „Възраждане“ подчерта, че решението е обединило всички парламентарно представени партии. Има нещо, което трябва да бъде отбелязано – спомняме си времената, когато поредица от служебни правителства си позволяваха да взимат решения за въглищните централи, които бяха пагубни, и трябваше кризисно да ги поправяме, отбеляза депутатът. Последното беше опитът за разпродаване собствеността на мини „Марица-Изток“, добави Михайлова. Към днешна дата имаме един служебен премиер, избран от президента. От друга страна има консенсус в цялото НС, но в последните часове виждаме от служебното правителство коренно противоположна позиция на тази на парламента, коментира Михайлова. „Г-н Гюров, цял един парламент Ви казва осъзнайте се къде се намирате и какви са Вашите правомощия, днес НС Ви казва какво и как трябва да се направи“, призова служебния министър-председател депутатът. По думите на Искра Михайлова към позицията на НС се присъединяват работодателите и синдикатите. ЕК и ЕС допуснаха кардинална грешка, приемайки зелената сделка, сега е моментът на България да ѝ „поникне гръбнак" - било чрез Народното събрание, било чрез министър-председателя, посочи Михайлова. И подчерта, че премиерът е човекът, който трябва да изрази българската позиция.

Председателят на енергийната комисия Павела Митова от „Има такъв народ“ посочи, че за тяхната политическа сила енергетиката е националната ни сигурност. Надявам се служебният премиер да се вслуша в решението на НС, защото България е парламентарна република и защото по този проект на решение имаме огромен консенсус, изтъкна председателят на енергийната комисия. ИТН винаги сме защитавали всички решения за запазване на базовите ни мощности, подчерта Митова. Предоговорете параметрите по „зелената сделка“, обърна се тя към служебния кабинет, но отбеляза, че сегашното правителство сакаш се самоизолира от Народното събрание.

Халил Летифов от „ДПС-Ново начало“ изтъкна, че този консенсус е добър пример в това НС. Дава се шанс на работещите в мини „Марица-Изток“ да запазят работата си, на българската енергетика, индустрия - да бъдат конкурентоспособни. Според „ДПС-Ново начало“ обаче служебното правителство предприема действия, които накърняват интереса на гражданите, на икономиката и индустрията. Те не смятат, че трябва да се намери правилното решение, което ще гарантира българския национален интерес в икономиката, посочи депутатът. По думите на колегата му Станислав Анастасов служебното правителство се готви да извърши „погром срещу енергетиката, да извади мините от БЕХ“. Затова той поиска и почивка, в която да се събере енергийната комисия и да обсъди как може да се спрат „поривите" на този кабинет да унищожи енергетиката.