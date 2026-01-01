Планински водач шерпа, който беше в неизвестност за близо седмица, след като изчезна в района на Еверест, е бил открит жив близо до базовия лагер под най-високия връх в света, предаде ДПА.

Това сложи край на спасителна операция в момент, когато вече имаше опасения, че той може да не е жив.

Петдесет и седем годишният Дава Шерпа, известен също като Хилaри Дава, от източната част на Непал, е бил видян за последен път около лагер 3 на 29 май, докато се спускал от върха, след като е придружавал полски алпинист.

Химлал Гаутам, началник на временния офис на непалското министерство на туризма в базовия лагер на Еверест, заяви, че службата му е получила информация за изчезването на 30 май. Вчера е била извършена издирвателна операция от въздуха на лагер 3, но тя е била безрезултатна.

"Огромно облекчение и добра новина е, че се появи сам", заяви Гаутам.

До успехът се стигнало днес, когато членове на местния екип, обезопасяващ маршрута до върха (т. нар. Icefall Doctors), събирали въжетата и стълбите и затваряли маршрута за Еверест, забелязали Дава Шерпа да върви между ледени цепнатини близо до ледопада Кхумбу, точно над базовия лагер.

Спасеният е бил евакуиран със самолет в Катманду и понастоящем получава болнично лечение. Според официални лица и организатори на експедиции състоянието му е добро.

Гаутам обясни, че спасителните усилия са се забавили, защото информацията за изчезването е пристигнала със закъснение, а също и заради усложнения, свързани с документацията на експедициите.

"Той беше взел разрешение чрез една фирма, но се катереше с друга. Това създаде усложнения в самия спасителен процес, защото спасяването е скъпо начинание", добави чиновникът.