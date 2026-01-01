Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели очакванията си за финала на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина.

Светът е футбол: Аржентина и Испания се изправят в исторически сблъсък на финала на Мондиал 2026 (СНИМКИ)

„Бих казал, че е трудно да се зaложи срещу Меси. Видях паса му (на полуфинала срещу Англия), може би се нарича „решителен“. Беше абсолютно перфектен. Разбира се, съотборниците му също се нуждаят от голям талант, за да приемат тези пасове с такава скорост, но самият пас беше много прецизен. Ако имаше перфектно място за подаване, Меси щеше да го прати там. Видях и как Меси преодоля защитник не много преди това. Той беше силно блокиран, но изведнъж се озова напълно сам и използва топката перфектно. Ето защо казвам, че е трудно да се зaложи срещу Меси. Той е страхотен играч“, каза Тръмп по FOX.

Финалът на XXIII Световно първенство по футбол между Испания и Аржентина започна пред погледа на американския президент Доналд Тръмп. Той гледа срещата в компанията на съпругата си Мелания и президента на ФИФА Джани Инфантино.