67-годишна жена е в тежко състояние след удар от микробус в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин в квартал „Мошино“. Жената е транспортирана в столично лечебно заведение - със сериозни увреждания.

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Това съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР Венцислав Алексов. Водачът първоначално е подминал спирката, след което предприел маневра на заден ход, за да се върне и да вземе свой приятел, който също е пътувал с него.

В същото време жената предприела пресичане на пътното платно на неуказано за това място, вместо да използва намиращото се наблизо светофарно кръстовище. При маневрата на заден ход микробусът я блъснал..

По случая се води разследване.