Десет народни представители са отсъствали неоправдано от пленарни заседания през юли - последния месец работа на парламента преди лятната ваканция. Това показва справка в сайта на Народното събрание.

Делян Славчев Пеевски (ДПС) има най-много отсъствия за месеца - шест. Калин Георгиев Стоянов (ДПС) има две. По едно неоправдано отсъствие имат Богдан Валериев Богданов ("Продължаваме промяната"), Витко Здравков Вълчев ("Прогресивна България" (ПБ)), Георги Владов Григоров (ПБ), Димитър Георгиев Найденов ("Демократична България"), Искра Михайлова Михайлова ("Възраждане"), Малoмир Василев Власов (ПБ), Рашко Георгиев Динков (ПБ) и Чило Людмилов Попов (ДБ).

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение, гласи Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

В средата на юни депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026 г. Според промяната депутатите получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г.

Всеки месец на интернет страницата на парламента се публикува информация за неоправданите отсъствия на народните представители от заседания на постоянните комисии, подкомисиите, работните групи и от пленарни заседания.